Wilders relativeert nederlaag: oppositie voeren is veel leuker

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders hoopt nog altijd de grootste partij te kunnen worden en opnieuw mee te kunnen regeren. Maar: "oppositie voeren is veel leuker", zei hij tegen journalisten in het Tweede Kamergebouw.

De PVV gaat volgens een exitpoll van 37 naar 25 zetels en is niet langer de grootste partij. "Ik betreur het verlies, maar het is niet zo dat we van de kaart zijn geveegd", zei Wilders. De PVV heeft volgens hem "grote invloed gehad, en dat zal nog wel even zo blijven".

De PVV droeg na de monsterzege bij de verkiezingen van 2023 voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid. Dit voorjaar trok Wilders de PVV terug uit uit het kabinet, toen hij extra asielmaatregelen eiste en zijn zin niet kreeg.