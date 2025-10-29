Dassen noemt verlies zetel Volt 'een klap'

AMSTERDAM (ANP) - Volt-lijsttrekker Laurens Dassen reageert teleurgesteld op het resultaat van de exitpoll. Volt zou 1 van de 2 zetels die de partij momenteel in de Tweede Kamer heeft, verliezen.

"Voor ons is dit echt een klap", reageert partijleider Laurens Dassen op de uitslagenavond. "Het is een teleurstelling als je ziet hoe hard wij campagne hebben gevoerd en hoe graag wij vooruit wilden, omdat wij het gevoel hebben dat het in Nederland anders kan en anders moet."

Dassen vestigde in de campagne aandacht op zijn plan om staalfabriek Tata Steel te sluiten en er een 'Tata-stad' voor in de plaats te bouwen. De staalproductie kan Nederland overlaten aan landen als Zweden, zei hij.

"Ik ben trots dat ik dat verhaal heb mogen vertellen de afgelopen tijd", aldus Dassen. Volgens de exitpoll is het nog spannend of Volt nog een zetel in de Kamer houdt. De lijsttrekker zegt tegen een ANP-verslaggever daar wel van uit te gaan.