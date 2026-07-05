Winst Marokko: 29 arrestaties bij onrust in Den Haag, twee agenten gewond

In de Schilderswijk in Den Haag heeft de politie zaterdagavond 29 aanhoudingen verricht. Feestvreugde om de WK-zege van Marokko sloeg daar om in ongeregeldheden. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten daarbij gewond. Dat meldt de politie.

Rond de Vaillantlaan en de Hoefkade gingen fans van Marokko de straat op. Rond 22.20 uur sloeg de sfeer om. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk in hun richting werd gegooid.

Nadat de burgemeester een noodbevel had afgegeven werd de Mobiele Eenheid (ME) kort ingezet om de onrust te bedwingen. Er zijn arrestaties verricht voor verschillende strafbare feiten, waaronder belediging, baldadigheid en het niet voldoen aan bevel of vordering. De rust keerde kort na middernacht weer terug.