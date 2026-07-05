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Festivalterrein in Washington geëvacueerd wegens zwaar onweer

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 2:39
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WASHINGTON (ANP) - Het festivalterrein op de National Mall in Washington, waar het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten zaterdag groots gevierd zou worden, is ontruimd wegens zware onweersbuien. Een paar uur voordat president Donald Trump zijn, naar eigen zeggen, "hele lange" toespraak zou houden, werd het festivalterrein geteisterd door harde windstoten en naderende bliksem.
Het was zaterdag zo'n 40 graden in Washington. Trump zou zijn toespraak houden voor een publiek van tienduizenden mensen, in de stijl van een politieke rally. Daarna stond een vuurwerkshow op de planning, waarmee de regering van Trump een wereldrecord wilde breken.
De autoriteiten hebben alle bezoekers gevraagd het festivalterrein te verlaten en te schuilen in nabijgelegen gebouwen.
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