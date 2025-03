Witte Huis 'heroverweegt' stop militaire hulp aan Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten heroverwegen het staken van de militaire steun aan Oekraïne. Dat heeft woordvoerster Karoline Leavitt van het Witte Huis woensdag tegen journalisten gezegd.

"Ik geloof dat de Nationale Veiligheidsraad me vertelde dat ze de steun aan Oekraïne en de pauze in de steun heroverwegen", aldus Leavitt tijdens een persconferentie. Ook zei ze dat Oekraïne en de VS nog in gesprek zouden zijn over de grondstoffendeal.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was eigenlijk afgelopen vrijdag naar Washington gekomen om die deal te tekenen, maar na een openlijke ruzie vertrok hij weer zonder overeenkomst. Enkele dagen later besloot Trump om alle militaire hulp aan Oekraïne te pauzeren. Ook het delen van inlichtingen met Kyiv is stopgezet.

Trump beschuldigde Zelensky ervan dat hij geen vrede wil sluiten. De Oekraïense president verklaarde later dat zijn land "klaar is om zo snel mogelijk plaats te nemen aan de onderhandelingstafel". Ook stuurde hij een brief naar Trump. Leavitt omschreef die woensdag als een "positieve stap vooruit".