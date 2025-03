Centrale bank VS hoort meer zorgen van bedrijven over heffingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Bedrijven in de Verenigde Staten zijn bezorgder geworden over de importheffingen van president Donald Trump op buitenlandse goederen. Dat meldt de Amerikaanse centrale bankenkoepel Federal Reserve in zijn Beige Book, een maandelijks rapport over de staat van de Amerikaanse economie.

Volgens de Fed verwachten bedrijven dat de tarieven zullen leiden tot hogere prijzen en zijn er al gevallen van bedrijven die uit voorzorg de prijzen hebben verhoogd. Opmerkingen over tarieven kwamen volgens persbureau Bloomberg 49 keer voor in het Fed-verslag en 47 keer waren er opmerkingen van bedrijven over onzekerheid.

De Fed zegt verder dat de economische activiteit in de VS in februari licht is toegenomen, maar dat de consumentenbestedingen lager waren dan een maand eerder. Zo zijn volgens de Fed huishoudens met lagere inkomens gevoeliger geworden voor stijgende prijzen voor niet-essentiële producten. Maar het winterweer in grote delen van de VS speelde ook een rol bij die lagere bestedingen.

De Fed houdt volgende week weer een rentevergadering. Vorige maand werd de rente in de VS onveranderd gelaten na de drie renteverlagingen van vorig jaar. Naar verwachting zal volgende week opnieuw de rente ongewijzigd blijven.