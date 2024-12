Witte Huis: Russen haalden mogelijk vliegtuig Azerbeidzjan neer

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben aanwijzingen die suggereren dat het Azerbaijan Airlines-vliegtuig dat deze week in Kazachstan is neergestort, door Russische luchtverdedigingssystemen is neergehaald. Dat meldt het Witte Huis, met de toevoeging dat Washington heeft aangeboden te helpen met het onderzoek naar de crash.

"Er is momenteel een onderzoek gaande waarbij Kazachstan en Azerbeidzjan betrokken zijn", zei Witte Huis-woordvoerder John Kirby. "We hebben onze hulp aangeboden bij dat onderzoek, mochten ze dat nodig hebben.

Kirby gaf geen details over de aanwijzingen die erop zouden duiden dat Rusland het vliegtuig heeft neergehaald.