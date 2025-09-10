Witte Huis vindt het goed dat uitgezocht wordt of de Trump-handtekening op Epstein-brief echt is

Het Witte Huis zegt geen probleem te hebben met een forensische analyse van de handtekening op een brief die de Amerikaanse president Donald Trump aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein zou hebben gegeven. Volgens Trump zijn de brief en de handtekening eronder niet van hem.

Trump, die bevriend was met Epstein voordat hij president werd, maar jaren voor diens dood ruzie kreeg met de voormalige financier, heeft ontkend hem een ​​brief te hebben gegeven die voorkomt in een verjaardagsboek voor Epstein. De brief bevat een schets van een vrouwenlichaam en een korte tekst over geheimen.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben de brief, die meer dan twintig jaar geleden is geschreven, maandag openbaar gemaakt. Het Witte Huis ontkende al snel de authenticiteit ervan.

Trump vertelde verslaggevers dinsdag (lokale tijd) dat de handtekening en spreekstijl in de brief niet van hem zijn. "Dat is niet mijn taalgebruik. Het is onzin," zei hij.