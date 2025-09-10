Republikeinse meerderheid Huis VS slinkt na verkiezing Virginia

WASHINGTON (ANP) - De Democraat James Walkinshaw heeft de tussentijdse verkiezingen gewonnen in het elfde district van de Amerikaanse staat Virginia, in de buitenwijken van hoofdstad Washington. Daardoor is de toch al kleine meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden geslonken.

Voorzitter Mike Johnson kan zich nu nog maar twee overlopers van zijn partij veroorloven en toch wetgeving aannemen, ervan uitgaande dat alle Republikeinse leden voor stemmen en de Democraten unaniem tegen.

Naar verwachting slinkt die marge spoedig verder. Er zijn nog drie vacante zetels in het Huis te vullen. Twee daarvan werden bezet door Democraten die tijdens hun ambtstermijn zijn overleden. Een derde zetel is vrij doordat een Republikein is afgetreden. Alle drie de zetels worden later dit jaar via tussentijdse verkiezingen ingevuld. De twee Democratische zetels staan als eerste op de agenda.