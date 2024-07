WMO: cycloon Freddy verbrak wereldrecord met ruime marge

GENÈVE (ANP) - De verwoestende storm Freddy, die vorig jaar van Australië naar zuidelijk Afrika raasde, heeft het wereldrecord van de langst aanhoudende tropische cycloon verpulverd. Experts van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) hebben op basis van een uitgebreide analyse officieel vastgesteld dat Freddy 36 dagen lang cycloonkracht had. Dat is ruim 6 dagen langer dan de vorige 'recordhouder', een storm die in 1994 over het noorden van de Stille Oceaan trok en de naam John kreeg.

Freddy legde als cycloon een afstand af van 12.785 kilometer, bijna een derde van de omtrek van de aarde. John kwam enkele honderden kilometers verder.

De tropische storm veroorzaakte tussen 4 februari en 14 maart 2023 veel leed en schade, vooral in Malawi, Madagaskar en Mozambique. In het zwaar getroffen Malawi kwamen meer dan 1200 mensen om het leven en raakten 2100 mensen gewond. De economische schade bedroeg volgens modelberekeningen bijna een half miljard euro.

Dat de WMO pas meer dan een jaar later het record officieel bevestigt, heeft te maken met de uitgebreide analyses die de organisatie daarvoor opstelt. De organisatie noemt de extremen die het bijhoudt "momentopnames van ons huidige klimaat" en voegt eraan toe dat het waarschijnlijk is dat de weersextremen groter worden in het veranderende klimaat.