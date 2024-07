WSJ: NAVO neemt maatregelen voor langetermijnsteun aan Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - De NAVO komt met een reeks maatregelen om steun aan Oekraïne voor de lange termijn te verzekeren, schrijft de Wall Street Journal (WSJ) op basis van bronnen rond het militaire bondgenootschap en de Amerikaanse regering. Zo moet er een nieuwe basis komen in het Duitse Wiesbaden om de levering van militair materieel aan Kyiv en de training van Oekraïense troepen te coördineren. Ook wil de NAVO een hooggeplaatste functionaris stationeren in Kyiv.

De maatregelen worden naar verwachting volgende week officieel aangekondigd op de NAVO-top in Washington en moeten Oekraïne een steviger vooruitzicht geven op toetreding tot het bondgenootschap.

Vanuit het nieuwe NAVO-centrum in Wiesbaden moet een groot deel van de werkzaamheden worden overgenomen die door het Amerikaanse leger zijn uitgevoerd sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De nieuwe initiatieven zijn al maanden in ontwikkeling, maar krijgen volgens de WSJ meer urgentie na het zwakke optreden van president Joe Biden in het tv-debat met Donald Trump. De Republikein vindt dat de VS te veel geld uitgeven aan Oekraïne.

Door de NAVO leiding te geven over de trainingen en hulpleveranties in plaats van Washington zou de hulp aan Oekraïne ook onder Trump kunnen worden voortgezet. Bovendien moet de militaire bijstand aan Oekraïne zo minder kwetsbaar worden voor koerswijzigingen van de lidstaten nu uiterst rechtse partijen in landen als Frankrijk en Nederland steeds meer steun van kiezers krijgen.