Wolf bijt hond in natuurgebied Epe

EPE (ANP) - Een wolf heeft dinsdagochtend een hond gebeten in het natuurgebied Renderklippen bij het Gelderse Epe. De hond maakt het "verder goed", meldt de gemeente.

De wolf is verjaagd door wandelaars. Het is volgens de gemeente voor het eerst dat een wolf zo dicht bij mens en hond komt in het natuurgebied op de Veluwe. Epe en buurgemeente Heerde roepen mensen op alert te zijn tijdens het wandelen op de Renderklippen en honden niet los te laten lopen.

Vorige maand werd een hond gebeten in het Gelderse Nunspeet, mogelijk door een wolf. De gemeente adviseerde mensen daarop om honden voorlopig aan de lijn te houden en afstand te houden van wolven in natuurgebieden.