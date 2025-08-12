AEX sluit iets hoger na meevallend inflatiecijfer VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is dinsdag iets hoger gesloten. De aandacht van beleggers ging met name uit naar het meevallende inflatiecijfer van de Verenigde Staten over juli. Dat cijfer is belangrijk bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Het inflatiecijfer geeft de Fed de ruimte om de rente tijdens de eerstvolgende rentevergadering in september te verlagen, stelt ING-econoom James Knightley. De Fed heeft dit nog niet gedaan omdat de Amerikaanse centrale bank eerst de impact van de heffingen wil afwachten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Fed meermaals opgeroepen de rente te verlagen.

De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 895,11 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 914,61 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent. De beurs in Frankfurt daalde echter 0,2 procent.

Verlengde deadline VS met China

De hoofdindex op het Damrak sloot maandag ook met een kleine plus, in afwachting van meer duidelijkheid over de importheffingen tussen de VS en China. Inmiddels heeft Trump besloten om de deadline voor heffingen op producten uit China met nog eens negentig dagen te verlengen tot 10 november. Tot die datum blijven de lagere heffingen van 30 procent op Chinese goederen en 10 procent op Amerikaanse goederen gelden.

De chipbedrijven behoorden tot de grootste stijgers in de AEX en klommen tot 2 procent. De grote Amerikaanse chipfabrikanten Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) hebben volgens verschillende media toegezegd 15 procent van hun inkomsten uit chipverkopen in China te betalen aan de Amerikaanse regering.

Fastned in de plus

NN Group stond onderin de AEX met een min van 3,1 procent. Het aandeel van de verzekeraar noteerde ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Adyen daalde 2,1 procent. Het betaalbedrijf komt donderdag met kwartaalcijfers. Snellaadbedrijf Fastned, dat donderdag ook resultaten publiceert, steeg bij de kleinere fondsen juist 1,5 procent.

TKH

In de MidKap zakte TKH 5,4 procent. De technologiegroep zag de onderliggende omzet licht stijgen in de eerste jaarhelft. De nettowinst nam wel flink af. Dat kwam onder meer door een grote boekwinst op de verkoop van activiteiten in de eerste jaarhelft van vorig jaar.

Cabka daalde 0,8 procent. De fabrikant van plastic pallets zag in de eerste jaarhelft de omzet licht dalen en het verlies oplopen.