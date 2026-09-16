Woningen en bedrijven in Asten ontruimd vanwege giftig gas

ASTEN (ANP) - In een straal van 200 meter rondom een metaalbedrijf in Asten, in Noord-Brabant, zijn woningen en bedrijven ontruimd. Op woensdagochtend werd geconstateerd dat een bedrijfshal was gevuld met een bijtende en giftige stof, volgens een brandweerwoordvoerder. Die hal is nu gesloten. Het afhandelen zal nog minstens twee uur duren.

Omdat ontsnapping van het gas een probleem voor de omgeving zou zijn, is tot ontruiming overgegaan. De woordvoerder wist niet hoeveel mensen daardoor hun huis uit moesten, maar ten minste veertien mensen zijn naar een opvanglocatie gegaan. Er is in de omgeving een NL-Alert verstuurd met de boodschap ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven.

Een specialistisch team van zogeheten gaspakdragers is onderweg om de hal in te gaan en het proces dat het gas veroorzaakt stop te zetten. Dan zal de hal worden opgeschoond door het gas langzaam te laten ontsnappen.