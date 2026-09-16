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Kamer wil conceptbegroting Heinen, tegen zin kabinet

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 12:11
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DEN HAAG (ANP) - Het minderheidskabinet moet de conceptstukken van de begroting voor volgend jaar openbaar maken, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die steunt het verzoek daartoe van de PVV omdat de stukken naar de pers zijn gelekt. De NRC heeft ze ingezien.
Het kabinet wilde de stukken niet openbaar maken."Het kabinet maakt zoals gebruikelijk conceptstukken niet openbaar", schreven premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) woensdag aan de Kamer. "De uitkomsten van de besluitvorming zijn verwerkt in de Miljoenennota 2027."
Daarop vroeg PVV-leider Geert Wilders een stemming aan in de Kamer om de conceptbegroting alsnog openbaar te maken. De Kamer debatteert met het kabinet over de Prinsjesdagplannen.
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