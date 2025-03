Woningen onbewoonbaar na grote brand flatgebouw Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - In een appartementengebouw aan de Albert Schweitzerstraat in Leeuwarden is in de nacht van zondag op maandag een grote brand geweest. Vijf inwoners kunnen niet naar hun woningen terug door brand- en rookschade, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Voor hen wordt elders onderdak geregeld.

Een inwoner is gecontroleerd op rookinhalatie maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brand was op de begane grond van het gebouw in een van de appartementen. Naast het appartement waar de brand was zijn nog vier andere woningen tijdelijk onbewoonbaar door rookschade.