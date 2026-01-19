ECONOMIE
Woningen ontruimd om brand na mogelijke explosie in Stadskanaal

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 4:35
anp190126008 1
STADSKANAAL (ANP) - In het Groningse Stadskanaal is in de nacht van zondag op maandag een brand uitgebroken in een woning aan de Gelderselaan. De brand is uitslaand, meldt de politie. De omliggende woningen zijn ontruimd. Mogelijk ging aan de brand een explosie vooraf.
Meerdere mensen worden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend.
De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en zegt rekening te houden met brandstichting.
