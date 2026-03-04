ECONOMIE
Raoul uit Winter Vol Liefde leefde op straat

Beroemd
door Désirée du Roy
woensdag, 04 maart 2026 om 16:08
Schermafbeelding 2026-03-04 160642
Raoul Ferenschild (57) was hard op weg het hart van de kleurrijke Claudia te veroveren, maar plots besloot hij zelf naar huis te gaan. Nu vertelt hij meer over zijn leven dat niet altijd makkelijk is geweest. De aimabele man was zelfs een tijdje dakloos, vertelt hij in zijn podcast Raoul Unplugged.
Toen hij nog aan de hotelschool studeerde, ging hij weg bij zijn ouders en belandde in Frankrijk op straat. "Ik kwam op een gegeven moment onder een brug terecht en ben op kartonnen dozen gaan slapen."
Later keerde hij terug naar Nederland, trouwde en kreeg twee kinderen. Het huwelijk strandde en met zijn nieuwe liefde startte hij een koffie- en broodjeszaak in Twente maar die ging tijdens de pandemie op de fles. "Ik had het gevoel dat ik de grip verloor", zegt Raoul. "Dat had z’n uitwerking op de relatie. Er was te veel negativiteit."
Daarna verloor hij ook nog eens een van zijn beste vrienden en werd hij zelf ziek. "Ik denk dat 2024 het meest pittige jaar uit mijn leven is geweest, een onuitwisbaar jaar. Ik merkte al een aantal maanden dat ik slecht sliep en druk op de borst had, ik werd ’s nachts duizelig wakker. Dat baarde me zorgen. Ik ben naar de dokter gegaan. Toen werd besloten mij te dotteren, er werd een stent geplaatst."
Daardoor knapte hij op en kwam hij uit zijn dal. Het ging zelfs zo goed dat hij klaar was voor een nieuw liefdesavontuur. Dat mislukte helaas.
Bron: Story

