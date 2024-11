Woudagemaal blijft langer draaien om waterstand in Friesland

LEEUWARDEN (ANP) - Het historische Woudagemaal in Lemmer blijft ook dinsdag nog in werking om waterproblemen in Friesland te voorkomen. Wetterskip Fryslân had het gemaal vrijdagmiddag aangezet, vanwege de aanhoudende regenval. Het gemaal zou in elk geval al tot en met maandag dag en nacht draaien.

De regenverwachting blijft onzeker, ook door storm Bert die vanuit Schotland richting Noorwegen gaat. Voorlopig is het Woudagemaal actief tot en met dinsdag, misschien zelfs nog langer.

Het Ir. D.F. Woudagemaal uit 1928 staat sinds 1998 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Tijdens draaidagen kunnen mensen een kijkje nemen, maar dan moeten ze wel reserveren.