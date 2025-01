Heinen: eerst kijken naar oplossing stikstof zonder extra geld

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen van Financiën wil niet meteen de portemonnee trekken om het stikstofprobleem op te lossen, liet hij vrijdag weten voor aanvang van de ministerraad. Hij wil eerst "stap voor stap kijken" hoe de 5 miljard euro die de coalitiepartijen hiervoor hebben vrijgemaakt het beste kan worden uitgegeven.

De bewindsman wilde niet vooruitlopen op de vraag of niet meer geld nodig is. "Ik heb die discussie nog niet gevoerd", zei hij. Dat zal gebeuren in de ministeriële werkgroep over stikstof die later op de dag voor het eerst bijeenkomt.