WSJ: VS gaan weer bommen van 500 pond aan Israël leveren

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan na ongeveer twee maanden weer bommen van 500 pond leveren aan Israël, schrijft The Wall Street Journal. Een regeringsmedewerker zegt tegen de zakenkrant dat de wapens momenteel worden verscheept en in de komende weken in Israël worden verwacht. De levering van nog zwaardere bommen van 2000 pond blijft vooralsnog wel opgeschort.

De VS maakten in mei bekend dat de levering van een lading zware wapens was opgeschort. De Amerikaanse regering wilde zo burgers beschermen in de zuidelijke stad Rafah in de Gazastrook. "Onze voornaamste zorg is en blijft het mogelijke gebruik van bommen van 2000 pond in Rafah en elders in de Gazastrook", laat een regeringsfunctionaris weten aan de krant. "Onze zorgen draaiden niet om de bommen van 500 pond."

Het opschorten van de wapenleverantie had de relatie tussen de twee bevriende landen onder druk gezet. Israël voerde aan dat het zware bommen nodig heeft om tunnels te kunnen vernietigen.