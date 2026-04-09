WWF: dringend klimaatactie nodig om keizerspinguïns te beschermen

DEN HAAG (ANP) - De toekomst van keizerspinguïns is "onlosmakelijk verbonden met klimaatbeleid", concludeert het Wereld Natuur Fonds (WWF). Dat de grootste pinguïnsoort ter wereld nu officieel een bedreigde status heeft, benadrukt volgens de natuurorganisatie hoe belangrijk het is dat landen hun CO2-uitstoot snel verminderen: "Het lot van deze magnifieke vogels ligt in onze handen."

"Een transitie weg van fossiele brandstoffen, zodat de temperatuurstijging zo dicht mogelijk bij de 1,5 graad blijft, is cruciaal om de ergste gevolgen te vermijden", reageert de organisatie.

De Nederlandse oceaanspecialist van het WWF, Nathalie Houtman, spreekt van "een alarmsignaal dat onderstreept hoe verwoestend de impact van klimaatverandering is op wilde dieren". Ze noemt de keizerspinguïn "een icoonsoort" van Antarctica. "Ze zijn volledig afhankelijk van stabiel zee-ijs om zich voort te planten en hun kuikens groot te brengen. Het tempo waarmee dat zee-ijs nu verdwijnt, is zo hoog dat deze soort richting het einde van deze eeuw dreigt te verdwijnen."

Naast het tegengaan van klimaatverandering pleit het WWF ervoor om de soort een speciale beschermingsstatus te geven. Daartoe zou in mei besloten kunnen worden tijdens de volgende bijeenkomst van landen over het Verdrag inzake Antarctica, die dan in Japan wordt gehouden. "Dit zou aanvullende bescherming kunnen geven tegen druk op de habitat door menselijke activiteit, zoals toerisme en scheepvaart."