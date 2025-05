Xi prijst 'vriend' Poetin en hekelt internationaal 'pestgedrag'

MOSKOU (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft op bezoek in het Kremlin warme woorden gesproken over zijn "oude vriend" Vladimir Poetin, de president van Rusland. Xi zei dat de banden tussen hun landen alleen maar sterker worden en dat China met Rusland wil optreden tegen internationaal "pestgedrag".

"China zal met Rusland samenwerken om de internationale tegenstroom van unilateralisme en hegemoniaal pestgedrag tegen te gaan en om de speciale verantwoordelijkheden van grote wereldmachten op zich te nemen", zei Xi tegen Poetin. De Chinese leider lijkt daarmee te doelen op de houding van het Westen op het wereldtoneel. China is verwikkeld in een handelsoorlog met de Verenigde Staten en de Amerikanen hebben, net als de Europese Unie, veel sancties opgelegd aan Rusland na de invasie in Oekraïne.

Poetin begroette Xi ook als een "dierbare vriend" en bedankte hem voor zijn komst naar Moskou. Xi is in de Russische hoofdstad om vrijdag een militaire parade bij te wonen op de Dag van de Overwinning.