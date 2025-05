XR voert actie voor gebouw NOS op het Media Park

HILVERSUM (ANP) - Tientallen activisten van Extinction Rebellion voeren actie op het Media Park in Hilversum, bij een gebouw van de NOS. Ze vinden dat de berichtgeving van de omroep over klimaatzaken is gebaseerd op "mis­leidende frames" en stellen dat de NOS een duidelijker verband moet leggen tussen "de klimaatcrisis en extreem weer". Ook pleiten ze voor een wekelijks "klimaat­journaal waarin klimaat­rechtvaardigheid centraal staat".

Verder is er volgens XR bij NOS-verslag­geving over oorlog in Gaza "sprake van nep­neutraliteit en valse balans". De actiegroep vindt dat de NOS het optreden van Israël in dat gebied moet benoemen als genocide.

De demonstranten dragen een spandoek met de tekst 'NOS wees eerlijk'. Ze roepen leuzen als 'NOS, can't you see, silence is complicity' ('Kun je het niet zien, zwijgen is medeplichtigheid'). Behalve XR-activisten doen ook pro-Palestinademonstranten mee.

Meerdere politiemensen staan tussen de demonstranten.