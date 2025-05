Bedrijvigheid Chinese industrie krimpt tweede maand op rij

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese industriële bedrijvigheid is in mei voor de tweede maand op rij gekrompen, komt naar voren uit zaterdag verschenen cijfers van het Chinese statistiekbureau. Het feit dat Beijing een tijdelijk staakt-het-vuren had bereikt in de verhitte handelsoorlog met de Verenigde Staten kon een verdere afname van de economische activiteit niet voorkomen.

De inkoopmanagersindex, een belangrijke maatstaf voor de industriële productie, kwam deze maand uit op 49,5. Dit cijfer was hoger dan de stand van 49 in april. Maar een score van 50 of hoger wijst pas op groei en een lager niveau duidt op krimp van de bedrijvigheid.

Beijing en Washington kwamen eerder deze maand overeen om hun extreem hoge tarieven tijdelijk op te schorten. Daardoor gelden nu lagere importheffingen. Hoelang die situatie zo blijft, is overigens wel de vraag. President Donald Trump beschuldigde China vrijdag juist van het schenden van de afspraken.

De algehele bedrijvigheid van de Chinese economie bleef in mei wel groeien, zei een deskundige van het nationale statistiekbureau in een verklaring. De Chinese overheid streeft dit jaar naar een economische groei van 5 procent, een doel dat door veel economen als ambitieus wordt beschouwd omdat het land worstelt met een zwakke binnenlandse consumptie.