Beurzen New York sluiten overwegend hoger, tech blijft achter

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag met een gemengd beeld gesloten. De meeste aandelen sloten hoger, maar techbedrijven stonden enigszins onder druk. Beleggers waren in afwachting van een definitieve deal in het Amerikaanse Congres die waarschijnlijk een einde maakt aan de sluiting van de federale overheid.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 48.254,82 punten en scherpte zijn record verder aan. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6850,92 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde juist 0,3 procent in de min op een stand van 23.406,46 punten.

Analisten denken dat beleggers vooral opgetogen zijn dat de Amerikaanse overheid weer data over de stand van de economie kan publiceren. Die cijfers over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en inflatie zijn van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve, en dus ook voor de financiële markten.

"Als de mist optrekt, zien we of de markt het bij het juiste eind had of dat een grote herziening nodig is", stelt Michael Landsberg, kenner bij Landsberg Bennett Private Wealth Management tegenover persbureau Bloomberg.

Op dat vlak kwam het Witte Huis met tegenvallend nieuws. Volgens een regeringswoordvoerder is het onwaarschijnlijk dat het banenrapport en inflatierapport voor oktober alsnog verschijnen.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen wonnen aan waarde op de beurs. Zij moesten de afgelopen dagen nog noodgedwongen vluchten schrappen door tekorten aan luchtverkeersleiders als gevolg van de shutdown.

Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) was een opvallende winnaar. Het bedrijf sprak op een beleggersdag de verwachting uit de komende jaren flink te groeien, dankzij de sterke vraag naar zijn producten voor datacenters. Topvrouw Lisa Su rekent op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld ruim 35 procent in de komende drie tot vijf jaar en een verdrievoudiging van de winst. Het aandeel eindigde 9 procent hoger.

De algehele teneur over de techsector was voorzichtiger. Zorgen over mogelijk te hoge waarderingen en gigantische investeringen in AI staken de afgelopen weken al de kop op.

De olieprijzen daalden aanzienlijk na de waarschuwing van de OPEC dat het aanbod van de grondstof in het derde kwartaal groter was dan de vraag. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,3 procent in prijs tot 58,41 dollar per vat. Brentolie verloor 3,9 procent tot 62,64 dollar per vat.