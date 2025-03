‘Afpersing’: Yeşilgöz denkt dat Trumps aanval op Zelensky vooropgezet plan was

VVD-leider Dilan Yeşilgöz denkt dat er sprake is van een "vooropgezet plan" bij de wijze waarop de Amerikaanse president Donald Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijdag in het Witte Huis aanviel. "Dit was vooropgezet, daar ben ik van overtuigd", zei ze aan tafel bij Café Kockelmann.

Trump noemde Zelensky "ondankbaar en respectloos". "Dit heeft niks te maken met een ruzie", zei Yeşilgöz erover. Zij noemde het "politieke afpersing". Yeşilgöz zag Zelensky in het Oval Office zitten als "iemand die overeind probeert te blijven, zich koel probeert te houden, omdat hij weet wat er op het spel staat".

Zelensky was naar de Verenigde Staten gekomen om een deal te sluiten over het gebruik van Oekraïense bodemschatten door de VS. Die overeenkomst werd niet getekend. Trump heeft na afloop van de confrontatie gezegd dat hij niet klaar is om de gesprekken met Zelensky direct te hervatten.