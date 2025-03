Gewonde bij steekincident in Heerlen

HEERLEN (ANP) - Op het Pancratiusplein in de Limburgse plaats Heerlen is vrijdagnacht een persoon gewond geraakt bij een steekincident. Daar ging een conflict in een uitgaansgelegenheid aan vooraf, meldt de politie. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar een verdachte. Het zou gaan om een man van ongeveer 35 jaar oud met een licht getinte huidskleur. Hij droeg een zwart vestje met de opdruk 'Swat' en ging er te voet vandoor.

Op het plein in Heerlen werd vrijdagavond carnaval gevierd.