Sheriff: Gene Hackman waarschijnlijk op 17 februari overleden

SANTA FE (ANP) - Gene Hackman is waarschijnlijk op 17 februari overleden. Dat vertelde de plaatselijke sheriff Adan Mendoza vrijdag volgens Amerikaanse media in een persconferentie. Volgens Mendoza was de laatste "geregistreerde gebeurtenis" op de pacemaker van Hackman vastgelegd op die datum.

De sheriff vertelde eerder vrijdag al aan NBC News dat Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa (63) mogelijk al dagen of weken waren overleden toen zij woensdagavond dood werden aangetroffen in hun huis in Santa Fe.

Uit een eerste onderzoek naar het overlijden van Hackman en zijn vrouw werden geen aanwijzingen gevonden dat zij zijn overleden door koolmonoxidevergiftiging. Eerder hielden autoriteiten daar nog rekening mee. Het is wachten op een toxicologisch rapport om de mogelijke doodsoorzaak vast te stellen. Dat rapport kan echter nog maanden op zich laten wachten, liet de sheriff eerder weten.