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Yeşilgöz: extra rechtse partij betrekken bij coalitie is optie

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Wat Dilan Yeşilgöz betreft "zou het kunnen" dat er een extra rechtse partij bij de coalitie betrokken wordt. De VVD-partijleider beklaagde zich dat huidige coalitiepartners D66 en CDA "te vaak naar links kijken" bij het zoeken naar politieke meerderheden. De komende dagen praten de drie coalitiepartijen verder, want "de politieke situatie is niet afgerond".
Een verbetering van de samenwerking is "in theorie mogelijk", aldus Yeşilgöz. "Dan moeten de coalitiepartners dat ook willen."
Wat er gebeurt als de partijen er niet uitkomen, zei Yeşilgöz niet. Ze dreigde bijvoorbeeld niet dat de VVD uit het kabinet zou stappen. Dat zou kunnen betekenen dat de VVD-bewindslieden teruggetrokken worden uit het kabinet. Prominente ministers zoals Eelco Heinen (Financiën), Vincent Karremans (Infrastructuur) en zijzelf zouden dan, al dan niet tijdelijk, uit politiek Den Haag vertrekken. Yeşilgöz is niet alleen minister, maar ook partijleider.
Wel hield ze de optie open dat de drie partijen besluiten om "naar de koning te gaan" voor het ontslag van het kabinet.
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