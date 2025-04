Yeşilgöz: minder woningbouw door huurbevriezing nog onzeker

DEN HAAG (ANP) - De VVD is nog niet overtuigd dat woningcorporaties minder woningen kunnen bouwen door het plan om de sociale huren twee jaar te bevriezen. Ook partijleider Dilan Yeşilgöz wil niet dat de huurbevriezing ten koste gaat van woningbouw, zei ze dinsdag. Maar ze gaat niet mee in de waarschuwing dat corporaties niet genoeg worden gecompenseerd voor huurinkomsten die ze mislopen.

De coalitie heeft in de voorjaarsnota 1,1 miljard euro opzijgezet om woningcorporaties te compenseren. Volgens woningmarktconsultant Capital Value voorkomt dat bedrag niet dat corporaties minder geld kunnen lenen om woningen te bouwen. Corporatiekoepel Aedes vreest dat tientallen miljarden euro's aan investeringscapaciteit "verdampt" en dat de bouw van 170.000 woningen daardoor niet doorgaat.

Yeşilgöz vindt het "super legitiem" dat de corporaties hierover in gesprek willen met woonminister Mona Keijzer (BBB). "Maar er is wel degelijk over nagedacht om te voorkomen dat het vastloopt."