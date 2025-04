Wall Street omhoog na flinke verliesbeurt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend, waarmee wat herstel werd getoond van de forse verliesbeurt een dag eerder. Toen stond het sentiment onder beleggers op Wall Street zwaar onder druk door een nieuwe aanval van president Donald Trump op de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell.

Trump wil dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder verlaagt. In een bericht op zijn socialmediaplatform maakte Trump Powell uit voor "meneer Te Laat" en een "grote loser". Hij is al langer ontevreden over het rentebeleid van de Fed, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is. De aanhoudende aanvallen op Powell hebben de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed aangewakkerd.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,1 procent hoger op 38.576 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 5210 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 16.061 punten. Op maandag daalden de hoofdgraadmeters nog tot 2,6 procent.