Akkoord bereikt over cao gemeenten, loon stijgt 7,5 procent

UTRECHT (ANP) - Bonden en werkgevers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Daarin is onder meer een salarisverhoging afgesproken van 7,5 procent, meldt CNV. De cao's waarop de afspraken van toepassing zijn, gelden samen voor ruim 222.000 medewerkers.

De nieuwe cao's hebben een looptijd van twee jaar tussen 1 april 2025 en 31 maart 2027. In deze periode gaan de lonen in vijf stappen omhoog, wat optelt tot de loonstijging van gemiddeld 7,5 procent.

"Zeker in het licht van de onzekere gemeentefinanciën, zijn wij tevreden met dit resultaat. We hebben ook een mooi pakket aanvullende afspraken gemaakt, gericht op zowel jonge als oudere ambtenaren", aldus CNV-onderhandelaar Marc Dorst.

Toelages en minimumuurloon

FNV is blij met een minimumuurloon van 16 euro vanaf volgend jaar. Ook merkt die bond op dat de toelage voor onregelmatige diensten in weekenden en op feestdagen omhooggaat met 35 procent. Daarnaast hoeven werknemers vanaf 55 jaar geen nachtdiensten meer te draaien.

"Het is partijen gelukt om ondanks de onzekere financiële omstandigheden in de sector tot een resultaat te komen", stelt onderhandelaar en wethouder in Utrecht Rachel Streefland namens de werkgevers verenigd in Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). "We zijn daar zeer content mee. Hiermee komt er duidelijkheid en stabiliteit voor werknemers en werkgevers en dit is goed voor de arbeidsmarktpositie van onze sector. Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken."

Resultaat voorgelegd

Het onderhandelingsresultaat wordt "met een positief stemadvies" voorgelegd aan de bondsleden, aldus CNV. Ook FNV informeert de achterban de komende weken over het resultaat.