Yeşilgöz verwacht geen akkoord met oppositie over totaalpakket

DEN BOSCH (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz ziet het niet gebeuren dat de coalitie met oppositiepartijen een akkoord sluit over een totaalpakket, in ruil voor steun in de Eerste Kamer. Deze vrijdag door premier Dick Schoof uitgesproken wens ziet ze als een "verzuchting", maar niet als een realistische optie.

Een verbond van de oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 is momenteel in gesprek met de coalitie over de onderwijsbegroting. Het verbond eist dat 1,3 miljard euro aan bezuinigingen wordt teruggedraaid en dreigt anders tegen de begroting te stemmen in de Eerste Kamer. Dit drukmiddel werd eerder al effectief ingezet door oppositiepartijen om af te dwingen dat het kabinet gaat werken aan een alternatief voor de btw-verhoging op cultuur, sport en media.

"We kunnen niet week in week uit dezelfde discussie krijgen", zei Schoof vrijdag bij zijn wekelijkse interview met de NOS. Daarom riep hij de coalitie op om een "totaalpakket" te onderhandelen met alle onderwerpen die lastig zijn voor de oppositie.

"Zo zal het niet werken, maar de verzuchting die snap ik", zei Yeşilgöz bij het VVD-congres. Ze verwacht eerder "stap voor stap samen tot oplossingen te komen" met de oppositie. "Zo hebben we het altijd gedaan."