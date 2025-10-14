Yeşilgöz wijst Rusland aan na drone-incident in Polen

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz wijst Rusland aan als de verantwoordelijke voor de drones die Nederlandse militairen in Polen hinderden. "De Russische dreiging is reëel", schrijft de VVD-leider dinsdag op X. "Poetin zoekt de grenzen op, zelfs bij onze eigen Nederlandse militairen." Volgens het ministerie van Defensie is het echter nog onbekend wie er achter de drones zit.

Yeşilgöz verwijst in haar bericht naar een NOS-artikel over drones die de communicatie verstoorden tussen Nederlandse militairen tijdens een NAVO-oefening in Polen.

Het ministerie van Defensie laat desgevraagd weten dat op dit moment "niet bekend is waar de drones vandaan kwamen of wie erachter zat". Dit wordt verder onderzocht door de Poolse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het luchtruim. "Het is op dit moment niet te zeggen of daar later meer duidelijkheid over komt", aldus de defensiewoordvoerder.