Onrust in Gaza na openbare executies door Hamas

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 17:25
GAZA-STAD (ANP/DPA/RTR) - In de Gazastrook is onrust onder de bevolking ontstaan nadat Hamas acht personen had geëxecuteerd, melden internationale media. Zij werden ervan beschuldigd te hebben samengewerkt met het Israëlische leger.
Een video van de executie werd maandagavond online verspreid. Daarop is te zien dat de acht mensen, met hun handen op hun rug gebonden, worden doodgeschoten op een vol plein in Gaza-Stad. De Britse omroep BBC zegt de beelden te hebben geverifieerd.
Nu het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël is ingegaan, is de toekomst van Hamas onzeker. In het twintigpuntenplan van de Verenigde Staten staat dat de militante beweging, die al bijna twintig jaar aan de macht is in Gaza, geen rol mag spelen bij het bestuur van het Palestijnse gebied. Israël heeft geëist dat Hamas ontwapend wordt, maar de beweging zelf heeft gezegd dat dat geen optie is.
Het is nog niet duidelijk wie de macht van Hamas moet overnemen.
