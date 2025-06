Yeşilgöz wil asielwetten nog steeds door parlement loodsen

DEN HAAG (ANP) - VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz wil de asielwetten die voormalig minister Marjolein Faber (PVV) had opgesteld nog steeds door de Tweede en Eerste Kamer loodsen. De PVV stapte dinsdag uit de coalitie omdat Geert Wilders vond dat zijn wensen op asielgebied niet snel genoeg werden ondersteund door de andere coalitiepartners.

Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de coalitie zei Yeşilgöz dat ze hoopt dat er een meerderheid te vinden is voor de asielwetten, voor investeren in Defensie en om stevig te staan bij de NAVO-top later deze maand. "Wij liberalen zullen onze verantwoordelijkheid nemen."

De VVD-leider werd ook gevraagd of ze lijsttrekker is bij de komende verkiezingen. "Ik hoop het wel ja", zei Yeşilgöz.