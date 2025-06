Zus vermoorde IKON-journalist na vonnis: 'Nu is het klaar'

"Ik ben heel blij dat de mensen die mijn broer destijds hebben vermoord nu eindelijk zijn veroordeeld. En dat ze als moordenaars hun graf ingaan. We kunnen dit na 43 jaar nu eindelijk afsluiten." Dat zegt Sonja ter Laag (70), de zus van de in 1982 in El Salvador vermoorde IKON-journalist Hans ter Laag (toen 25 jaar). In El Salvador zijn drie verdachten in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) veroordeeld tot vijftien jaar celstraf.

IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen deden in 1982 verslag van de bloedige burgeroorlog in El Salvador. Ze liepen bij de plaats Chalatenango in een hinderlaag en werden gedood. Een inmiddels ingetrokken amnestiewet verhinderde jarenlang vervolging van de daders. Het gaat om oud-minister van Defensie Guillermo García (91), oud-directeur Francisco Antonio Morán (93) van een speciale politiedienst en ex-kolonel Mario Reyes Mena (85). De rechters achtten ze schuldig.

Ter Laag zegt dat de nabestaanden van de vier vermoorde Nederlandse journalisten 43 jaar hebben geleefd tussen hoop en wanhoop of de schuldigen ooit nog veroordeeld zouden worden.