Yeşilgöz ziet deelname aan blokkade Hormuz niet voor zich

DEN HAAG (ANP) - Defensieminister Dilan Yeşilgöz ziet niet voor zich dat Nederland meedoet aan het Amerikaanse plan om scheepvaart van en naar Iran te blokkeren. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de blokkade in de Straat van Hormuz zondag aan, terwijl tot nu toe Iran de zeestraat zelf heeft afgesloten. Blokkeren zou "averechts" werken, zei de VVD-minister in radioprogramma Sven Op 1.

Nederland kijkt met bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland juist naar mogelijkheden om scheepvaart in de zeestraat weer op gang te helpen. Dat kan premier Rob Jetten ook overbrengen aan Trump bij zijn bezoek in Washington DC, maakte Yeşilgöz duidelijk. "Hij kan er zelfverzekerd namens Nederland, namens het hele kabinet laten zien: wij staan paraat om onze verantwoordelijkheid te nemen."

Het is allemaal nog onder voorbehoud, benadrukte Yeşilgöz. "We moeten wel weten: doen de bondgenoten mee? Hoe ziet de situatie eruit? Wat kan onze toegevoegde waarde zijn? En dan zullen we het wegen." Een concreet verzoek om bijvoorbeeld mijnenvegers in te zetten zou er nog niet liggen.

"Dit is een zorgelijke volgende stap", zei de minister over de Amerikaanse blokkadeplannen, al vindt ze de ontwikkelingen ook moeilijk te doorgronden. "Het gaat heel snel over elkaar heen. Het is ook veel escalatie op escalatie. Uiteindelijk moet het natuurlijk volledig de andere kant op."