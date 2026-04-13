Raad van Kerken roept Eerste Kamer op tot medemenselijkheid

DEN HAAG (ANP) - De Raad van Kerken roept de Eerste Kamer op tot "medemenselijkheid" in de debatten en stemmingen over nieuwe asielwetgeving maandag en dinsdag. "Het verontrust ons in hoge mate dat de menselijkheid zo in het geding is", zegt Derk Stegeman van de Raad van Kerken tijdens een wake "voor medemenselijkheid" in de Haagse Kloosterkerk.

De Raad van Kerken maakt zich vooral zorgen over de eventuele strafbaarstelling van mensen zonder juiste verblijfspapieren. Bij de wake zijn ook mensen zonder verblijfspapieren aanwezig, onder meer vanuit het Wereldhuis Den Haag en Amsterdam en de organisatie Stem in de Stad. Een vertegenwoordiger van die laatste organisatie droeg een gedicht voor. Daarin zei ze hoe "betekenisvol" het voor haar was om weer "liefde, familie en warmte te vinden wanneer ze huis en haard achter heeft moeten laten". Ze uitte ook dat mensen "een toekomst verdienen waarbij ze niet hoeven te schuilen".

Voorgangers van verschillende kerkelijke stromingen leiden de bijeenkomst. Coen Wessel, de algemene secretaris van de Raad van Kerken, schetst een verband met de harde omgang met migranten in het Oude Egypte, toen daar het politieke klimaat was omgeslagen. "Nu zien we in heel Europa het proces waarin migranten ontmenselijkt worden", zegt hij. "Ze zijn nuttig voor de economie, of juist niet. Ieder mens moet hetzelfde behandeld worden en de humaniteit van mensen in nood moet hersteld worden."

Petitie overhandigen

Wessel benadrukt dat het goed behandelen van ieder mens de essentie van het christendom is. "Iemand die bad, bed of brood nodig heeft, die is zoals ik, zegt Jezus. Ieder mens is van waarde. Geen enkel probleem wordt opgelost met het strafbaar stellen van illegaliteit en iedere senator weet dat dit enkel symboolpolitiek is." Bij de wake waren ook enkele Eerste Kamerleden aanwezig.

Na de wake worden bij het gebouw van de Eerste Kamer kaarten van de petitie "sta op voor medemenselijkheid" aangeboden aan senatoren. Predikant Rachelle van Andel, die ook bij de wake sprak, roept in een gebed senatoren op om tegen de asielwet te stemmen.