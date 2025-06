Zaak vermoorde IKON-journalisten begonnen in El Salvador

CHALATENANGO (ANP) - In El Salvador is 43 jaar na de moord op vier Nederlandse journalisten van de omroep IKON de strafzaak begonnen tegen vermeende betrokkenen. Dat laten nabestaanden Sonja ter Laag en Gert Kuiper weten.

De zaak zou eigenlijk eerder dit jaar van start gaan, maar werd toen uitgesteld. Een voormalig minister van Defensie en twee voormalige hoge officieren worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen.

De journalisten deden in 1982 verslag van de burgeroorlog in het land. Ze liepen bij Chalatenango in een hinderlaag en werden gedood. Een inmiddels ingetrokken amnestiewet verhinderde jarenlang vervolging van de daders.

Ter Laag, zus van Hans ter Laag, noemt de zaak tegen voormalige militaire kopstukken ook belangrijk voor Salvadoranen. "Dit schept een precedent voor nog heel veel rechtszaken die daar op de stapel liggen."