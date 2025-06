Musetti ten koste van Tiafoe naar laatste vier op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Lorenzo Musetti heeft voor de tweede keer in zijn tennisloopbaan de halve finales bereikt van een grandslamtoernooi. De 23-jarige Italiaan versloeg op Roland Garros de Amerikaan Frances Tiafoe in vier sets: 6-2 4-6 7-5 6-2.

Vorig jaar haalde Musetti al de laatste vier op Wimbledon. Toen werd hij uitgeschakeld door Novak Djokovic. Op Roland Garros treft de nummer 7 van de wereld in de halve finales de winnaar van de partij tussen Tommy Paul en Carlos Alcaraz.

De 23-jarige Musetti, als achtste geplaatst in Parijs, liep in de eerste set snel uit naar een 3-0-voorsprong, voorkwam in de zevende game een rebreak en benutte vervolgens in de achtste game zijn eerste setpoint op de service van de als vijftiende geplaatste Tiafoe.

Tweede set

In de tweede set had Tiafoe genoeg aan een vroege break, al miste Musetti drie kansen om direct terug te breken. De gefrustreerde Italiaan riskeerde even later een diskwalificatie toen hij een bal richting een lijnrechter trapte, maar hij kwam weg met een waarschuwing.

Na een spannende derde set, met de beslissende break in de twaalfde game, trok Musetti de partij overtuigend naar zich toe. "Het was lastig vandaag met de wind", zei hij na afloop op de baan. "De derde set was een echt gevecht en ik vond uiteindelijk extra energie om die te winnen. In de vierde set heb ik mijn beste tennis laten zien."