Zakkenvuller Minister Klever(PVV) ontving 16.501 euro te veel bij ON!

Minister Reinette Klever van Ontwikkelingssamenwerking heeft toen zij zakelijk directeur was bij Ongehoord Nederland meer vergoeding ontvangen dan de omroep volgens zijn eigen statuten toestaat. Dat meldt Ongehoord Nederland (ON!) woensdag in zijn jaarverslag 2024.

Klever overschreed de Wet normering topinkomens (WNT) in 2023 en 2024. Zij ontving afgelopen jaar 12.151 euro te veel en het jaar daarvoor 4350 euro. ON! heeft melding gemaakt van de overschrijding van de WNT-norm bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij het Commissariaat voor de Media. "De te veel ontvangen bedragen zijn inmiddels volledig teruggevorderd en worden op korte termijn terugbetaald door de betrokkenen", meldt ON!

NRC meldde in juni 2024 al dat de vergoeding van Klever ruim boven de zelfopgelegde ON!-norm lag. Het matigen van de salarissen van bestuurders was een van de speerpunten van de omroep toen deze in het omroepbestel kwam. Klever is een van de medeoprichters van de omroep. De PVV droeg haar in juni 2024 voor als minister in het kabinet Schoof.

Ongehoord Nederland zegt vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de publieke omroep in 2025 sterk in te zetten op "kostenbeheersing en efficiëntieverbetering". Daarnaast wil de omroep actief inzetten op ledengroei.