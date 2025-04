Belgische vakbonden schorten spoorstakingen op

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische spoorvakbonden schorten hun stakingsplannen op en gaan onderhandelen met de federale overheid. Sinds begin dit jaar legden ze 23 keer het werk neer uit protest tegen onder meer de pensioenplannen van de regering-De Wever. Die acties zorgden ook voor overlast voor Nederlandse reizigers, bijvoorbeeld doordat tussen Nederland en België minder internationale treinen reden.

De vakbonden meldden in een gezamenlijke verklaring dat de onderhandelingen maanden kunnen duren. Dat betekent niet dat er helemaal niet meer gestaakt wordt op het Belgische spoor. "Aan de intersectorale acties, zoals die van 20 mei van het ACOD, zullen we wel deelnemen", verklaarde een vakbondsbestuurder. De Belgische reizigersvereniging TreinTramBus reageerde woensdag positief omdat veel geplande acties niet doorgaan. "We zijn zeer tevreden dat het gezond verstand eindelijk zegeviert."