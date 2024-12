Zandvoort rekent in zomer bij F1 en op strand op genoeg politie

ZANDVOORT (ANP) - De gemeente Zandvoort rekent komende zomer bij de Formule 1-race en op zomerse stranddagen op genoeg politieagenten. "Het grootste evenement van Zandvoort is zon en strand. Bij mooi weer komen er 100.000 mensen", zegt burgemeester David Moolenburgh. "Ik verwacht dan ook voldoende politie-inzet om de situatie beheersbaar te houden."

In de reguliere overleggen die de Noord-Hollandse burgemeesters voeren met de politie, is volgens Moolenburgh toegezegd dat er "voldoende capaciteit is om de reguliere operatie te laten doorgaan". De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort, eind augustus, valt buiten de 'evenementluwe' periode die de politie wenst als gevolg van de NAVO-top in Den Haag. Ruim 300.000 racefans komen dat weekend naar de kustplaats.

De politie maakte vrijdag bekend dat zij eind juni 27.000 medewerkers inzet bij de NAVO-top op 24 en 25 juni. Het gaat volgens nationaal commandant Willem Woelders om "de grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de Nederlandse politie". In die weken zijn daarom minder agenten beschikbaar voor andere evenementen.