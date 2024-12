Zaterdagavond herdenking in Maagdenburg na vermoedelijke aanslag

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - In het Duitse Maagdenburg wordt zaterdagavond een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de vermoedelijke aanslag van vrijdag. Een automobilist reed in op een kerstmarkt en doodde daarbij zeker twee personen. Tientallen mensen raakten gewond.

Vanaf 19.00 uur is de Dom van Maagdenburg open voor mensen om samen te komen na het drama. "We zullen lang nodig hebben om te rouwen", zei burgemeester Simone Borris. "We willen daar uitgebreid de ruimte aan bieden." Ook andere kerken zijn open voor herdenkingen.

Een deel van de kerstmarkt in Maagdenburg is nog steeds afgezet door de politie. Lokale media schreven aanvankelijk dat er mogelijk een bom in de auto zou liggen, maar de politie zei al snel dat er geen explosief was aangetroffen. De chauffeur, die vermoedelijk alleen handelde, is opgepakt.