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Zeedrones bereiken gezonken veer Cyprus

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 13:39
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NICOSIA (ANP/AFP) - Het gezonken hogesnelheidsveer dat zondag verongelukte voor de kust van Noord-Cyprus, is gevonden. Dat meldt de leider van de zelfverklaarde republiek, Tufan Erhurman. Twee vaartuigen uitgerust met onderzeedrones hebben het veer weten te bereiken. Het tweede daarvan, dat woensdag arriveerde, moet nu het wrak zien te bergen.
De catamaran zonk zondag tot een diepte van circa een halve kilometer, nadat naar verluidt de romp was gescheurd. Aan boord waren op dat moment 267 opvarenden. Acht lichamen werden geborgen en twintig opvarenden zijn nog vermist. Vermoed wordt dat zij zich allen nog in het scheepswrak bevinden. De rest van de opvarenden kon worden gered. De kapitein en bemanning werden nadien gearresteerd op verdenking van nalatigheid.
De autoriteiten hopen uit de zwarte doos van het veer op te kunnen maken wat precies is voorgevallen. In Noord-Cyprus, dat internationaal alleen door Ankara wordt erkend, ging woensdag een derde dag van nationale rouw in.
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