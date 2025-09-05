Zeeland onderzoekt kansen voor bedrijven bij komst kerncentrales

MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland laat onderzoeken welke kansen de mogelijke bouw van twee kerncentrales Zeeuwse bedrijven biedt. Een ingenieursbureau brengt onder meer in kaart welke maatregelen ondernemingen kunnen nemen om onderdeel te zijn van de "keten van toeleveringsbedrijven" die wordt betrokken bij de bouwwerkzaamheden.

"De bouw van kerncentrales biedt niet alleen kansen voor verdere verduurzaming van de Zeeuwse industrie, maar ook voor de lokale economie", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "We willen onze bedrijven met dit onderzoek zo goed mogelijk ondersteunen in hun voorbereiding op deze ontwikkelingen."

Het onderzoek moet inzicht geven in de vaardigheden en investeringen die nodig zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de bouw. Ook wordt onderzocht in hoeverre Zeeuwse ondernemingen daarbij kunnen samenwerken. Verder kijkt het ingenieursbureau hoe het Zeeuwse bedrijfsleven kan worden geïnformeerd over en geïnteresseerd in deelname aan de 'toeleveringsketen'.