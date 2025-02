Zeelandbrug volgend jaar 2 maanden dicht voor reparatie scheuren

HEINKENSZAND (ANP) - De ruim 5 kilometer lange Zeelandbrug gaat volgend najaar maximaal acht weken dicht voor noodzakelijk onderhoud. Beweegbare delen van de brug, die de Zeeuwse eilanden Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland verbindt, moeten gerenoveerd worden omdat er scheuren in het staal zitten. "We moeten uiterlijk in 2026 de boel aanpakken, zodat we voor de toekomst de veiligheid kunnen garanderen. We kunnen het niet langer uitstellen", aldus gedeputeerde Harry van der Maas (infrastructuur en mobiliteit, SGP).

De in 1965 geopende Zeelandbrug, eigendom van de provincie, is de belangrijkste verkeersader door het midden van Zeeland over de N256. Per dag rijden er ongeveer 15.000 voertuigen overheen. De brug kan open om schepen door te laten.

In 2015 en 2016 zijn beginnende scheuren in het stalen dek van dit beweegbare stuk al gerepareerd, maar nu is volgens Van der Maas een grote renovatie noodzakelijk. "De beweegbare delen worden eruit gehaald, aangepakt en opnieuw geplaatst. Dat betekent dat niemand over de brug kan. Deze werkzaamheden hebben ook effect op het scheepvaartverkeer."