Drama in Congo: VN veroordeelt 'willekeurige executie van kinderen' door M23

Het mensenrechtenbureau in Genève meldt dat strijders van de beweging M23 "willekeurig kinderen hebben geëxecuteerd" in de Congolese stad Bukavu. Woordvoerster Ravina Shamdasani zei dat er weliswaar kinderen met wapens in de stad zijn, maar M23 en Rwanda moeten ervoor zorgen dat mensenrechten en internationaal humanitair recht worden gerespecteerd. In het delfstofrijke noordoosten van Congo wordt al sinds de jaren negentig door talrijke strijdgroepen, bendes, etnische milities en legereenheden gevochten, waarbij ook strijders van zeer jonge leeftijd betrokken zijn.

De toestand in het oosten van Congo wordt snel nog slechter met ernstige mensenrechtenschendingen en misbruik, aldus Shamdasani. Afgelopen maand hebben de strijders van de door Tutsi's geleide beweging M23 de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, Goma, ingenomen. Zondag hebben ze de hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu, Bukavu, ingenomen. Beide steden liggen aan de Rwandese grens en dat land steunt de M23.

De woordvoerster zei ook dat medewerkers van de VN in Bukavu om hulp zijn gevraagd door mensen die wraakacties vrezen van ontsnapte gevangenen of M23-strijders. Uit de gevangenissen en huizen van bewaring zijn er afgelopen weekend veel gedetineerden ontsnapt. Rechters en advocaten vrezen aanslagen, net als mensen die zich inzetten voor mensenrechten en die over misdaden van M23 en van de Rwandese troepen hebben bericht . Journalisten, mensenrechtenwerkers en mensen betrokken bij niet-gouvernementele organisaties worden bedreigd en zijn voor zover mogelijk uitgeweken.